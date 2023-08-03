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Частина Одеси залишиться без світла до вечора: перелік адрес

3 серпня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишиться без світла до вечора: перелік адрес
Відключення світла. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 3 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6, 8, 
  • 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,1-8, 
  • 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1- 8, 
  • 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги,1а, 
  • 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8, 
  • вул. Корольова академіка, 34/1 
  • вул. Тульська, 68- 93, 
  • вул. Мала Арнаутська, 66-76, 
  • вул. Преображенська,94, 
  • вул. Старорізнична, 28, 35, 37. 

Де не буде світла до 18:00

  • вул. Академіка Панкратової,1- 31 а, 
  • вул. Володимира Хавкіна,1-31,
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 10Б-58, 
  • вул. Степова,1-31, 
  • вул. Хутірська,15-71.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Академіка Філатова, 3/2, 
  • вул. Варненська, 3-25/2, 
  • вул. Генерала Петрова, 8, 10,
  • вул. Героїв Крут, 2-4, 
  • вул. Космонавта Комарова,31, 
  • Люстдорфська дорога, 86А, 88
  • вул. Варненська, 16-20, 
  • вул. Інглезі, 2/1, 2/2, 
  • Свободи просп., 32, 36.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні знизилася продуктивність атомних станцій через плановий ремонт одного з ядерних блоків. У зв'язку з цим українців просять заощаджувати електроенергію.

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