Частина Одеси залишиться без світла до вечора: перелік адрес

Відключення світла. Фото: google

Сьогодні, 3 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 17:00

11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6, 8,

12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,1-8,

13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1- 8,

13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги,1а,

14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,

вул. Корольова академіка, 34/1

вул. Тульська, 68- 93,

вул. Мала Арнаутська, 66-76,

вул. Преображенська,94,

вул. Старорізнична, 28, 35, 37.

Де не буде світла до 18:00

вул. Академіка Панкратової,1- 31 а,

вул. Володимира Хавкіна,1-31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б-58,

вул. Степова,1-31,

вул. Хутірська,15-71.

Де не буде світла до 19:00

вул. Академіка Філатова, 3/2,

вул. Варненська, 3-25/2,

вул. Генерала Петрова, 8, 10,

вул. Героїв Крут, 2-4,

вул. Космонавта Комарова,31,

Люстдорфська дорога, 86А, 88

вул. Варненська, 16-20,

вул. Інглезі, 2/1, 2/2,

Свободи просп., 32, 36.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні знизилася продуктивність атомних станцій через плановий ремонт одного з ядерних блоків. У зв'язку з цим українців просять заощаджувати електроенергію.