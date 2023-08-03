Частина Одеси залишиться без світла до вечора: перелік адрес
3 серпня 2023 13:20
Відключення світла. Фото: google
Сьогодні, 3 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6, 8,
- 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,1-8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1- 8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги,1а,
- 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,
- вул. Корольова академіка, 34/1
- вул. Тульська, 68- 93,
- вул. Мала Арнаутська, 66-76,
- вул. Преображенська,94,
- вул. Старорізнична, 28, 35, 37.
Де не буде світла до 18:00
- вул. Академіка Панкратової,1- 31 а,
- вул. Володимира Хавкіна,1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10Б-58,
- вул. Степова,1-31,
- вул. Хутірська,15-71.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Академіка Філатова, 3/2,
- вул. Варненська, 3-25/2,
- вул. Генерала Петрова, 8, 10,
- вул. Героїв Крут, 2-4,
- вул. Космонавта Комарова,31,
- Люстдорфська дорога, 86А, 88
- вул. Варненська, 16-20,
- вул. Інглезі, 2/1, 2/2,
- Свободи просп., 32, 36.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні знизилася продуктивність атомних станцій через плановий ремонт одного з ядерних блоків. У зв'язку з цим українців просять заощаджувати електроенергію.