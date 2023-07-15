В Одеській області відновили електропостачання

Фахівець працює на лініях. Фото: ДТЕК

В Одеській області повернули світло у 25 населених пунктів, які були знеструмлені після тривалої негоди. Робота з відновлення електропостачання продовжується.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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"У випадку погіршення погодних умов бригади ДТЕК знову будуть переведені в підвищену готовність", — йдеться у повідомленні.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у результаті сильного вітру та грози, які були минулої ночі, 11 населених пунктів на Одещині були знеструмлені, причому 5 з них частково. Негода охопила майже всю територію області, але найбільше постраждав Ізмаїльський район.

Додамо, до зими ще декілька місяців, а в Міненерго вже повідомили, що вона буде не менш складною за попередню. А все тому, що енергетичні об’єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів. Тим часом в Одеській області вже готують життєво важливі об’єкти до автономної роботи під час можливих блекаутів. Для цього підприємства критичної інфраструктури оснащують дизель-генераторами. У разі необхідності вони мають забезпечити безперебійну роботу котелень та водонасосних станцій.