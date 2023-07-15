В Одеській області відновили електропостачання

Майже до всіх мешканців Одещини повернулося світло, — ДТЕК
В Одеській області повернули світло у 25 населених пунктів, які були знеструмлені після тривалої негоди. Робота з відновлення електропостачання продовжується.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
"У випадку погіршення погодних умов бригади ДТЕК знову будуть переведені в підвищену готовність", — йдеться у повідомленні.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у результаті сильного вітру та грози, які були минулої ночі, 11 населених пунктів на Одещині були знеструмлені, причому 5 з них частково. Негода охопила майже всю територію області, але найбільше постраждав Ізмаїльський район.
Додамо, до зими ще декілька місяців, а в Міненерго вже повідомили, що вона буде не менш складною за попередню. А все тому, що енергетичні об’єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів. Тим часом в Одеській області вже готують життєво важливі об’єкти до автономної роботи під час можливих блекаутів. Для цього підприємства критичної інфраструктури оснащують дизель-генераторами. У разі необхідності вони мають забезпечити безперебійну роботу котелень та водонасосних станцій.