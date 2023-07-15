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Почти всем жителям Одесчины вернулся свет, — ДТЭК

15 июля 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области возобновили электроснабжение
Специалист работает на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области вернули свет в 25 населенных пунктов, обесточенных после продолжительной непогоды. Работа по восстановлению электроснабжения продолжается.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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"В случае ухудшения погодных условий бригады ДТЭК снова будут переведены в повышенную готовность", — говорится в сообщении.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в результате сильного ветра и грозы, которые были минувшей ночью, 11 населенных пунктов в Одесской области были обесточены, причем 5 из них частично. Ненастье охватило почти всю территорию области, но больше всего пострадал Измаильский район.

Добавим, к зиме еще несколько месяцев, а в Минэнерго уже сообщили, что она будет не менее сложной, чем предыдущая. А все потому, что энергетические объекты Украины остаются приоритетными целями для российских ракетных ударов. Между тем, в Одесской области уже готовят жизненно важные объекты к автономной работе во время возможных блекаутов. Для этого предприятия критической инфраструктуры оснащают дизель-генераторами. В случае необходимости, они должны обеспечить бесперебойную работу котельных и водонасосных станций.

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