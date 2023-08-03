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Часть Одессы останется без света до вечера: список адресов

3 августа 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы останется без света до вечера: список адресов
Отключение света. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 3 августа, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6, 8,
  • 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,
  • 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,
  • 13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги,1а,
  • 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,
  • ул. Королева академика, 34/1
  • ул. Тульская, 68-93,
  • ул. Малая Арнаутская, 66-76,
  • ул. Преображенская,94,
  • ул. Старорозничная, 28, 35, 37.

Где не будет света до 18:00

  • ул. Академика Панкратовой, 1-31 а,
  • ул. Владимира Хавкина,1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая, 10Б-58,
  • ул. Степная,1-31,
  • ул. Хуторская,15-71.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Академика Филатова, 3/2,
  • ул. Варненская, 3-25/2,
  • ул. Генерала Петрова, 8, 10,
  • ул. Героев Крут, 2-4,
  • ул. Космонавта Комарова,31,
  • Люстдорфская дорога, 86А, 88
  • ул. Варненская, 16-20,
  • ул. Инглеге, 2/1, 2/2,
  • Свободы просп., 32, 36.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине снизилась производительность атомных станций из-за планового ремонта одного из ядерных блоков. В связи с этим украинцев просят экономить электроэнергию.

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