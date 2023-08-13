Частина Одеси залишиться без води до вечора: перелік адрес
Сьогодні, 13 серпня, деякі мешканці Одеси залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- просп. Академіка Глушка, 1а, б, в, 11/1/2/3, 11а, б, в усі будинки;
- вул. Каманіна, усі будинки;
- просп. Адміральський, усі будинки;
- пров. Полуничний, усі будинки;
- Фонтанська дорога, усі будинки;
- вул. Посмітного, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 19:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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