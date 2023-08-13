Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Частина Одеси залишиться без води до вечора: перелік адрес arrow

Частина Одеси залишиться без води до вечора: перелік адрес

13 серпня 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишиться без води до вечора: перелік адрес
Жінка миє овочі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 13 серпня, деякі мешканці Одеси залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:

Де не буде води в Одесі

Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • просп. Академіка Глушка, 1а, б, в, 11/1/2/3, 11а, б, в усі будинки;
  • вул. Каманіна, усі будинки;
  • просп. Адміральський, усі будинки;
  • пров. Полуничний, усі будинки;
  • Фонтанська дорога, усі будинки;
  • вул. Посмітного, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 19:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, частина українців можуть платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%. Деталі читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 12 серпня: вибухи на Кримському мосту та падіння літака Су-30 у РФ

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз