Частина Одеси залишиться без води до вечора: перелік адрес

Жінка миє овочі. Фото: google

Сьогодні, 13 серпня, деякі мешканці Одеси залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

просп. Академіка Глушка, 1а, б, в, 11/1/2/3, 11а, б, в усі будинки;

вул. Каманіна, усі будинки;

просп. Адміральський, усі будинки;

пров. Полуничний, усі будинки;

Фонтанська дорога, усі будинки;

вул. Посмітного, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 19:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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