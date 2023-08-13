Часть Одессы останется без воды до вечера: список адресов

Женщина моет овощи. Фото: google

Сегодня, 13 августа, некоторые жители Одессы остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

просп. Академика Глушко, 1а, б, в, 11/1/2/3, 11а, б, во все дома;

ул. Каманина, все дома;

просп. Адмиральский, все дома;

пров. Клубничный, все дома;

Фонтанская дорога; все дома;

ул. Умного, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 19:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%. Детали читайте в материале.