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Частина Одеси залишиться без води: кому та коли слід підготуватись

12 травня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишиться без води: кому та коли слід підготуватись
Людина набирає воду. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

15 травня в густонаселеному районі Одеси відключать водопостачання.  Це буде пов’язано з аварійно-ремонтними роботами.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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З  09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Махачкалінська, 6, 
  • Паустовського, 29-31, 
  • Добровольського, 126-140, 154-А.

Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів. 

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