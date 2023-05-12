Частина Одеси залишиться без води: кому та коли слід підготуватись
15 травня в густонаселеному районі Одеси відключать водопостачання. Це буде пов’язано з аварійно-ремонтними роботами.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
З 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Махачкалінська, 6,
- Паустовського, 29-31,
- Добровольського, 126-140, 154-А.
Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.