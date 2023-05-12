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Часть Одессы останется без воды: кому и когда нужно подготовиться

12 мая 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы останется без воды: кому и когда нужно подготовиться
Человек набирает воду. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

15 мая в густонаселенном районе Одессы отключат водоснабжение. Это будет связано с аварийно ремонтными работами.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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С 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Махачкалинская, 6,
  • Паустовского, 29-31,
  • Добровольского, 126-140, 154-А.

Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, Одесщина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

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