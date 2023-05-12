Часть Одессы останется без воды: кому и когда нужно подготовиться
15 мая в густонаселенном районе Одессы отключат водоснабжение. Это будет связано с аварийно ремонтными работами.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
С 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Махачкалинская, 6,
- Паустовского, 29-31,
- Добровольского, 126-140, 154-А.
Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, Одесщина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.