Часть Одессы останется без воды: кому и когда нужно подготовиться

Человек набирает воду. Фото: google

15 мая в густонаселенном районе Одессы отключат водоснабжение. Это будет связано с аварийно ремонтными работами.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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С 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Махачкалинская, 6,

Паустовского, 29-31,

Добровольского, 126-140, 154-А.

Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, Одесщина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.