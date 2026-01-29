Перебої з водою в Одесі 29 січня: які райони

Чоловіки набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 січня, в Одесі можливі перебої з водопостачанням. Причиною стали роботи енергетиків, через які тимчасово знеструмлять частину об’єктів водопровідної інфраструктури. Найбільше це може відчути кілька районів міста.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Проблеми з водою в Одесі

29 січня через проведення робіт на електромережах без живлення тимчасово залишаться окремі об’єкти водопровідної інфраструктури. У зв’язку з цим можливі перебої у водопостачанні для мешканців колишнього Ленселища та мікрорайону "Нова Слобідка".

Окрім цього, в інших районах Одеси може спостерігатися короткочасне зниження тиску води. В "Інфоксводоканалі" зазначають, що ситуація має тимчасовий характер, а подачу води відновлять одразу після завершення робіт енергетиків. Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Відключення води в області

Крім того, в частині Одещини діють відключення через ремонтні роботи водоканалу. Декілька вулиць міста Біляївка до 20:00 будуть без води. Час може змінюватися.

Адреси:

вул. Отамана Головатого;

вул. Грушевського;

вул. Агрономічна.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

