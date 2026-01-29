Відео
Головна Одеса Частина Одеси залишиться без води — що відомо

Частина Одеси залишиться без води — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 14:31
Перебої з водою в Одесі 29 січня: які райони
Чоловіки набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 січня, в Одесі можливі перебої з водопостачанням. Причиною стали роботи енергетиків, через які тимчасово знеструмлять частину об’єктів водопровідної інфраструктури. Найбільше це може відчути кілька районів міста.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Проблеми з водою в Одесі

29 січня через проведення робіт на електромережах без живлення тимчасово залишаться окремі об’єкти водопровідної інфраструктури. У зв’язку з цим можливі перебої у водопостачанні для мешканців колишнього Ленселища та мікрорайону "Нова Слобідка".

Окрім цього, в інших районах Одеси може спостерігатися короткочасне зниження тиску води. В "Інфоксводоканалі" зазначають, що ситуація має тимчасовий характер, а подачу води відновлять одразу після завершення робіт енергетиків. Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Відключення води в області

Крім того, в частині Одещини діють відключення через ремонтні роботи водоканалу. Декілька вулиць міста Біляївка до 20:00 будуть без води. Час може змінюватися.

Адреси:

  • вул. Отамана Головатого;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Агрономічна.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у частині будинків Києва обмежили постачання гарячої води. Також ми писали про те, що буде з тарифами на комунальні у лютому.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
