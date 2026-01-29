Перебої з водою в Одесі 29 січня: які райони

Частина Одеси залишиться без води — що відомо
Сьогодні, 29 січня, в Одесі можливі перебої з водопостачанням. Причиною стали роботи енергетиків, через які тимчасово знеструмлять частину об’єктів водопровідної інфраструктури. Найбільше це може відчути кілька районів міста.
Про це повідомляє "Інфоксводоканал".
Проблеми з водою в Одесі
29 січня через проведення робіт на електромережах без живлення тимчасово залишаться окремі об’єкти водопровідної інфраструктури. У зв’язку з цим можливі перебої у водопостачанні для мешканців колишнього Ленселища та мікрорайону "Нова Слобідка".
Окрім цього, в інших районах Одеси може спостерігатися короткочасне зниження тиску води. В "Інфоксводоканалі" зазначають, що ситуація має тимчасовий характер, а подачу води відновлять одразу після завершення робіт енергетиків. Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Відключення води в області
Крім того, в частині Одещини діють відключення через ремонтні роботи водоканалу. Декілька вулиць міста Біляївка до 20:00 будуть без води. Час може змінюватися.
Адреси:
- вул. Отамана Головатого;
- вул. Грушевського;
- вул. Агрономічна.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
