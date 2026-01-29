Перебои с водой в Одессе 29 января: какие районы

Часть Одессы останется без воды — что известно
Сегодня, 29 января, в Одессе возможны перебои с водоснабжением. Причиной стали работы энергетиков, из-за которых временно обесточат часть объектов водопроводной инфраструктуры. Больше всего это может почувствовать несколько районов города.
Об этом сообщает "Инфоксводоканал".
Проблемы с водой в Одессе
29 января из-за проведения работ на электросетях без питания временно останутся отдельные объекты водопроводной инфраструктуры. В связи с этим возможны перебои в водоснабжении для жителей бывшего Ленпоселка и микрорайона "Новая Слободка".
Кроме этого, в других районах Одессы может наблюдаться кратковременное снижение давления воды. В "Инфоксводоканале" отмечают, что ситуация носит временный характер, а подачу воды восстановят сразу после завершения работ энергетиков. Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Отключение воды в области
Кроме того, в части Одесской области действуют отключения из-за ремонтных работ водоканала. Несколько улиц города Беляевка до 20:00 будут без воды. Время может меняться.
Адреса:
- ул. Атамана Головатого;
- ул. Грушевского;
- ул. Агрономическая.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, мы сообщали о том, что в части домов Киева ограничили поставки горячей воды. Также мы писали о том, что будет с тарифами на коммунальные в феврале.
