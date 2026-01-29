Перебои с водой в Одессе 29 января: какие районы

Мужчины набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 января, в Одессе возможны перебои с водоснабжением. Причиной стали работы энергетиков, из-за которых временно обесточат часть объектов водопроводной инфраструктуры. Больше всего это может почувствовать несколько районов города.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Проблемы с водой в Одессе

29 января из-за проведения работ на электросетях без питания временно останутся отдельные объекты водопроводной инфраструктуры. В связи с этим возможны перебои в водоснабжении для жителей бывшего Ленпоселка и микрорайона "Новая Слободка".

Кроме этого, в других районах Одессы может наблюдаться кратковременное снижение давления воды. В "Инфоксводоканале" отмечают, что ситуация носит временный характер, а подачу воды восстановят сразу после завершения работ энергетиков. Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отключение воды в области

Кроме того, в части Одесской области действуют отключения из-за ремонтных работ водоканала. Несколько улиц города Беляевка до 20:00 будут без воды. Время может меняться.

Адреса:

ул. Атамана Головатого;

ул. Грушевского;

ул. Агрономическая.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

