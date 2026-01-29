Видео
Главная Одесса Часть Одессы останется без воды — что известно

Часть Одессы останется без воды — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 14:31
Перебои с водой в Одессе 29 января: какие районы
Мужчины набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 января, в Одессе возможны перебои с водоснабжением. Причиной стали работы энергетиков, из-за которых временно обесточат часть объектов водопроводной инфраструктуры. Больше всего это может почувствовать несколько районов города.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Читайте также:

 

Проблемы с водой в Одессе

29 января из-за проведения работ на электросетях без питания временно останутся отдельные объекты водопроводной инфраструктуры. В связи с этим возможны перебои в водоснабжении для жителей бывшего Ленпоселка и микрорайона "Новая Слободка".

Кроме этого, в других районах Одессы может наблюдаться кратковременное снижение давления воды. В "Инфоксводоканале" отмечают, что ситуация носит временный характер, а подачу воды восстановят сразу после завершения работ энергетиков. Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отключение воды в области

Кроме того, в части Одесской области действуют отключения из-за ремонтных работ водоканала. Несколько улиц города Беляевка до 20:00 будут без воды. Время может меняться.

Адреса:

  • ул. Атамана Головатого;
  • ул. Грушевского;
  • ул. Агрономическая.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали о том, что в части домов Киева ограничили поставки горячей воды. Также мы писали о том, что будет с тарифами на коммунальные в феврале.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
