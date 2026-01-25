Видео
Главная Одесса Одесса без воды — кто сегодня остался без водоснабжения

Одесса без воды — кто сегодня остался без водоснабжения

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 13:21
Отключение воды в Одессе 25 января: перечень адресов
Люди идут за водой к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 января, в Одессе временно прекратили подачу воды из-за плановых и аварийных ремонтов. Водоснабжение обещают восстанавливать постепенно в течение дня.

Об этом в воскресенье, 25 января, сообщает "Инфоксводоканал".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

  • 12-я линия Люстдорфской дороги,
  • 17-я линия,
  • улица Левитана (дома 101-147),
  • проспект Князя Ярослава Мудрого (16-26),
  • улица Академика Королева (42-70),
  • улица Костанди (162-196),
  • улица Семьи Глодан (11-19),
  • 3-й Известковый переулок, 10,
  • улица Канатная, 42,
  • проспект Шевченко (6-10),
  • улица Решата Аметова,
  • проспект Леси Украинки (3-23),
  • Французский бульвар (14-30).

В "Инфоксводоканале" отмечают, что время восстановления водоснабжения может меняться в зависимости от сложности ремонтных работ.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, что будет с тарифами на коммунальные услуги с 1 февраля. Также мы писали, что Одесская область получит 6 миллионов евро от Италии на обновление оросительных систем.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
