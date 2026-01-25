Отключение воды в Одессе 25 января: перечень адресов

Люди идут за водой к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 января, в Одессе временно прекратили подачу воды из-за плановых и аварийных ремонтов. Водоснабжение обещают восстанавливать постепенно в течение дня.

Об этом в воскресенье, 25 января, сообщает "Инфоксводоканал".

Реклама

Читайте также:

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

12-я линия Люстдорфской дороги,

17-я линия,

улица Левитана (дома 101-147),

проспект Князя Ярослава Мудрого (16-26),

улица Академика Королева (42-70),

улица Костанди (162-196),

улица Семьи Глодан (11-19),

3-й Известковый переулок, 10,

улица Канатная, 42,

проспект Шевченко (6-10),

улица Решата Аметова,

проспект Леси Украинки (3-23),

Французский бульвар (14-30).

В "Инфоксводоканале" отмечают, что время восстановления водоснабжения может меняться в зависимости от сложности ремонтных работ.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, что будет с тарифами на коммунальные услуги с 1 февраля. Также мы писали, что Одесская область получит 6 миллионов евро от Италии на обновление оросительных систем.