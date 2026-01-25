Отключение воды в Одессе 25 января: перечень адресов

Одесса без воды — кто сегодня остался без водоснабжения
В воскресенье, 25 января, в Одессе временно прекратили подачу воды из-за плановых и аварийных ремонтов. Водоснабжение обещают восстанавливать постепенно в течение дня.
Об этом в воскресенье, 25 января, сообщает "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
- 12-я линия Люстдорфской дороги,
- 17-я линия,
- улица Левитана (дома 101-147),
- проспект Князя Ярослава Мудрого (16-26),
- улица Академика Королева (42-70),
- улица Костанди (162-196),
- улица Семьи Глодан (11-19),
- 3-й Известковый переулок, 10,
- улица Канатная, 42,
- проспект Шевченко (6-10),
- улица Решата Аметова,
- проспект Леси Украинки (3-23),
- Французский бульвар (14-30).
В "Инфоксводоканале" отмечают, что время восстановления водоснабжения может меняться в зависимости от сложности ремонтных работ.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, что будет с тарифами на коммунальные услуги с 1 февраля. Также мы писали, что Одесская область получит 6 миллионов евро от Италии на обновление оросительных систем.
Читайте Новини.LIVE!