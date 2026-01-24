В Одессе временно отключили воду в Приморском районе

В Одессе целый район остался без воды — кому еще подготовиться
В Приморском районе Одессы временно прекратили водоснабжение из-за аварии на магистральных сетях. Воду обещают вернуть после завершения ремонтных работ.
Об этом в субботу, 24 января, сообщает "Инфоксводоканал".
Одесса осталась без воды
По предварительным данным, водоснабжение планируют восстановить ориентировочно к 18:00, если ремонт пройдет без осложнений.
Кроме того, возможно частичное снижение давления воды на отдельных улицах Хаджибейского района. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и по возможности сделать запас воды.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, в Одесской области ввели экстренные отключения света. Также мы писали, как готовится Одесская область к блэкаутам.
