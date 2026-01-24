Видео
Главная Одесса В Одессе целый район остался без воды — кому еще подготовиться

В Одессе целый район остался без воды — кому еще подготовиться

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 14:38
В Одессе временно отключили воду в Приморском районе
Женщина моет посуду. Фото иллюстративное: freepik

В Приморском районе Одессы временно прекратили водоснабжение из-за аварии на магистральных сетях. Воду обещают вернуть после завершения ремонтных работ.

Об этом в субботу, 24 января, сообщает "Инфоксводоканал".


В Одесі цілий район залишився без води — кому ще підготуватися - фото 1
Сообщение коммунальщиков. Фото: скриншот из Telegram

Одесса осталась без воды

По предварительным данным, водоснабжение планируют восстановить ориентировочно к 18:00, если ремонт пройдет без осложнений.

Кроме того, возможно частичное снижение давления воды на отдельных улицах Хаджибейского района. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и по возможности сделать запас воды.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, в Одесской области ввели экстренные отключения света. Также мы писали, как готовится Одесская область к блэкаутам.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
