В Одессе временно отключили воду в Приморском районе

В Приморском районе Одессы временно прекратили водоснабжение из-за аварии на магистральных сетях. Воду обещают вернуть после завершения ремонтных работ.

Об этом в субботу, 24 января, сообщает "Инфоксводоканал".

Одесса осталась без воды

По предварительным данным, водоснабжение планируют восстановить ориентировочно к 18:00, если ремонт пройдет без осложнений.

Кроме того, возможно частичное снижение давления воды на отдельных улицах Хаджибейского района. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и по возможности сделать запас воды.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

