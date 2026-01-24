Видео
Україна
Одесса Энергосистема дала сбой — на Одесчине ввели экстренные отключения

Энергосистема дала сбой — на Одесчине ввели экстренные отключения

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 13:43
Экстренные отключения света в Одессе и области - решение Укрэнерго
Энергетик проверяет напряжение. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Такое решение приняло Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом в субботу, 24 января, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:
Енергосистема дала збій — на Одещині ввели екстрені відключення - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с facebook

Экстренные отключения света: что это значит

"Экстренные отключения не подчиняются графикам, потому что возникают в ответ на критический дисбаланс в энергосистеме.
Электроснабжение будет восстановлено после отдельной команды Укрэнерго. Просим экономно пользоваться электроэнергией. Каждый киловатт — это вклад в общую устойчивость", — написали в ДТЭК.

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе ввели экстренные отключения света. Во время которых стандартные графики, что введены в некоторых районах области, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Одесская область готова к возможным масштабным отключениям света. Также мы писали, что сегодня социальные автобусы в Одессе будут работать по сокращенному расписанию.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
