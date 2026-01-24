Экстренные отключения света в Одессе и области - решение Укрэнерго

Энергосистема дала сбой — на Одесчине ввели экстренные отключения
В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Такое решение приняло Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Об этом в субботу, 24 января, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Экстренные отключения света: что это значит
"Экстренные отключения не подчиняются графикам, потому что возникают в ответ на критический дисбаланс в энергосистеме.
Электроснабжение будет восстановлено после отдельной команды Укрэнерго. Просим экономно пользоваться электроэнергией. Каждый киловатт — это вклад в общую устойчивость", — написали в ДТЭК.
Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе ввели экстренные отключения света. Во время которых стандартные графики, что введены в некоторых районах области, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, Одесская область готова к возможным масштабным отключениям света. Также мы писали, что сегодня социальные автобусы в Одессе будут работать по сокращенному расписанию.
