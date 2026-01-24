Відео
Україна
Головна Одеса Енергосистема дала збій — на Одещині ввели екстрені відключення

Енергосистема дала збій — на Одещині ввели екстрені відключення

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 13:43
Екстрені відключення світла в Одесі та області — рішення Укренерго
Енергетик перевіряє напругу. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині запровадили екстрені відключення електроенергії. Таке рішення ухвалило Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це у суботу, 24 січня, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:
Енергосистема дала збій — на Одещині ввели екстрені відключення - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з facebook

Екстрені відключення світла: що це означає

"Екстрені відключення не підпорядковуються графікам, бо виникають у відповідь на критичний дисбаланс в енергосистемі. 
Електропостачання буде відновлено після окремої команди Укренерго. Просимо ощадливо користуватися електроенергією. Кожен кіловат — це внесок у спільну стійкість", — написали в ДТЕК.

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні ввели екстрені відключення світла. Під час яких стандартні графіки, які введені у деяких районах області, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Одеська область готова до можливих масштабних відключень світла. Також ми писали, що сьогодні соціальні автобуси в Одесі працюватимуть за скороченим розкладом.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
