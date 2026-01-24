В Одесі тимчасово відключили воду в Приморському районі

В Одесі цілий район залишився без води — кому ще підготуватися
У Приморському районі Одеси тимчасово припинили водопостачання через аварію на магістральних мережах. Воду обіцяють повернути після завершення ремонтних робіт.
Про це у суботу, 24 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".
Одеса залишилась без води
За попередніми даними, водопостачання планують відновити орієнтовно до 18:00, якщо ремонт пройде без ускладнень.
Крім того, можливе часткове зниження тиску води на окремих вулицях Хаджибейського району. Мешканців просять поставитися до ситуації з розумінням та за можливості зробити запас води.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
Нагадаємо, на Одещині ввели екстрені відключення світла. Також ми писали, як готується Одещина до блекаутів.
Читайте Новини.LIVE!