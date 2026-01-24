В Одесі тимчасово відключили воду в Приморському районі

Жінка миє посуд. Фото ілюстративне: freepik

У Приморському районі Одеси тимчасово припинили водопостачання через аварію на магістральних мережах. Воду обіцяють повернути після завершення ремонтних робіт.

Про це у суботу, 24 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Повідомлення комунальників.

Одеса залишилась без води

За попередніми даними, водопостачання планують відновити орієнтовно до 18:00, якщо ремонт пройде без ускладнень.

Крім того, можливе часткове зниження тиску води на окремих вулицях Хаджибейського району. Мешканців просять поставитися до ситуації з розумінням та за можливості зробити запас води.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

