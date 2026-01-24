Відео
В Одесі цілий район залишився без води — кому ще підготуватися

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 14:38
В Одесі тимчасово відключили воду в Приморському районі
Жінка миє посуд. Фото ілюстративне: freepik

У Приморському районі Одеси тимчасово припинили водопостачання через аварію на магістральних мережах. Воду обіцяють повернути після завершення ремонтних робіт.

Про це у суботу, 24 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Фото: скриншот з Telegram

Одеса залишилась без води

За попередніми даними, водопостачання планують відновити орієнтовно до 18:00, якщо ремонт пройде без ускладнень.

Крім того, можливе часткове зниження тиску води на окремих вулицях Хаджибейського району. Мешканців просять поставитися до ситуації з розумінням та за можливості зробити запас води.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, на Одещині ввели екстрені відключення світла. Також ми писали, як готується Одещина до блекаутів.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
