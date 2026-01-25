Відключення води в Одесі 25 січня: перелік адрес

Одеса без води — хто сьогодні залишився без водопостачання
У неділю, 25 січня, в Одесі тимчасово припинили подачу води через планові та аварійні ремонти. Водопостачання обіцяють відновлювати поступово протягом дня.
Про це у неділю, 25 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
- 12-та лінія Люстдорфської дороги,
- 17-та лінія,
- вулиця Левітана (будинки 101-147),
- проспект Князя Ярослава Мудрого (16-26),
- вулиця Академіка Корольова (42-70),
- вулиця Костанді (162–196),
- вулиця Сім’ї Глодан (11–19),
- 3-й Вапняний провулок, 10,
- вулиця Канатна, 42,
- проспект Шевченка (6-10),
- вулиця Решата Аметова,
- проспект Лесі Українки (3-23),
- Французький бульвар (14-30).
У "Інфоксводоканалі" зазначають, що час відновлення водопостачання може змінюватися залежно від складності ремонтних робіт.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
