Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса без води — хто сьогодні залишився без водопостачання

Одеса без води — хто сьогодні залишився без водопостачання

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 13:21
Відключення води в Одесі 25 січня: перелік адрес
Люди йдуть за водою до бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 25 січня, в Одесі тимчасово припинили подачу води через планові та аварійні ремонти. Водопостачання обіцяють відновлювати поступово протягом дня.

Про це у неділю, 25 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Реклама
Читайте також:
Одеса без води — хто сьогодні залишився без водопостачання - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

  • 12-та лінія Люстдорфської дороги,
  • 17-та лінія,
  • вулиця Левітана (будинки 101-147),
  • проспект Князя Ярослава Мудрого (16-26),
  • вулиця Академіка Корольова (42-70),
  • вулиця Костанді (162–196),
  • вулиця Сім’ї Глодан (11–19),
  • 3-й Вапняний провулок, 10,
  • вулиця Канатна, 42,
  • проспект Шевченка (6-10),
  • вулиця Решата Аметова,
  • проспект Лесі Українки (3-23),
  • Французький бульвар (14-30).

У "Інфоксводоканалі" зазначають, що час відновлення водопостачання може змінюватися залежно від складності ремонтних робіт. 

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, що буде з тарифами на комунальні послуги з 1 лютого.Також ми писали, що Одещина отримає 6 мільйонів євро від Італії на оновлення зрошувальних систем.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації