Відключення води в Одесі 25 січня: перелік адрес

У неділю, 25 січня, в Одесі тимчасово припинили подачу води через планові та аварійні ремонти. Водопостачання обіцяють відновлювати поступово протягом дня.

Про це у неділю, 25 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Де немає води в Одесі

12-та лінія Люстдорфської дороги,

17-та лінія,

вулиця Левітана (будинки 101-147),

проспект Князя Ярослава Мудрого (16-26),

вулиця Академіка Корольова (42-70),

вулиця Костанді (162–196),

вулиця Сім’ї Глодан (11–19),

3-й Вапняний провулок, 10,

вулиця Канатна, 42,

проспект Шевченка (6-10),

вулиця Решата Аметова,

проспект Лесі Українки (3-23),

Французький бульвар (14-30).

У "Інфоксводоканалі" зазначають, що час відновлення водопостачання може змінюватися залежно від складності ремонтних робіт.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

