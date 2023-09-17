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Частина одеситів до вечора залишилася без світла: перелік адрес

17 вересня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів до вечора залишилося без світла
Енергетики працюють біля щитка. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 17 вересня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • пров. 1-й Ползунова, 12а, 19,
  • пров. 1-й Східчастий, 10-18, 11, 11а,
  • вул. 2-а Ползунова, 1-9, 2-16,
  • пров. 2-й Східчастий, 1-9, 4-8,
  • вул. Армійська, 10-14/1,
  • просп. Гагаріна, 10, 10а,
  • вул. Затишна, 2-10, 3-7,
  • вул. Миколи Аркаса, 1-33, 2-54,
  • вул. Морська, 5, 5/10, 5/11, 8а, 8а корп.80,
  • вул. Нескучна, 1а, 8, 27-49, 38-50,
  • вул. Отрадна, 2, 4,
  • вул. Петра Лещенка, 2-22, 11-103, 88-106,
  • вул. Північна, 1-9, 6-12, 39а-49, 92-116,
  • пров. Північний, 33-47,46,
  • вул. Учнівська, 1а-д, 1е-ж, 1-5, 6-22, 27-55, 55а, 55б,
  • вул. Уютна, 9,
  • пров. Чернівецький, 1-19, 2а-20а,
  • вул. Чумацька,108, 109, 110,
  • просп. Шевченка, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4. 

Планують повернути світло до 19:00.

Північний РЕМ:

  • пров. 1-й Дунаєвський, 1, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1, 2а, 2б, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12а,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
  • вул. Кінноармійська, 1, 1а,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • вул. Похила,1-59, 2-50,174,
  • вул. Шептицького, 1, 3, 5,
  • вул. Штильова, 2-118, 25, 25а, 25б, 57,85,87, 87а,
  • вул. Дунаєвського, 1-69, 2-60

Планують повернути світло до 22:00.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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