Тисячі одеситів залишилися без електропостачання

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 9 вересня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

вул. Адмірала Лазарева, 65-83, 76-90,

вул. Армійська, 16, 16/1, 18а,

вул. Базарна, 1, 3, 3/8, 4-14, 6 кв. 2,

пров. Вокзальний, 5, 11, 25,

вул. Довженка, 5, 5а, 7, 9,

бульвар Італійський, 6, 8,

вул. Романа Кармена, 8,

вул. Лейтенанта Шмідта, 16-24, 25,

вул. Леонтовича, 6, 6б, 6б корп. 9,

вул. Мечникова, 2-14,

вул. Новосельського, 14, 16,

площа Олексіївська, 11, 13,

вул. Пантелеймонівська, 15, 15а, 50, 52, 54, 60,

вул. Пушкінська, 75-83,

вул. Святослава Ріхтера, 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146,

сквер Старобазарний, 3,

вул. Старопортофранківська, 5-13,

вул. Степова, 2/4,

пров. Товарний, 5, 6, 7, 8, 9, 11,

Французький бульвар, 14, 16,

вул. Чернишевського вул, 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 96-134а,

пров. Шампанський, 9,

просп. Шевченка, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б.

Планують повернути світло до 19:00.

Північний РЕМ:

вул. Гладкова, 78-124, 219-293,

вул. Республіканська, 194-210, 257-289,

Хаджибейська дорога, 313,

вул. Матроська, 2.

Планують повернути світло до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.