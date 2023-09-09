Тисячі одеситів залишилися без електропостачання: де немає світла
Сьогодні, 9 вересня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- вул. Адмірала Лазарева, 65-83, 76-90,
- вул. Армійська, 16, 16/1, 18а,
- вул. Базарна, 1, 3, 3/8, 4-14, 6 кв. 2,
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
- вул. Довженка, 5, 5а, 7, 9,
- бульвар Італійський, 6, 8,
- вул. Романа Кармена, 8,
- вул. Лейтенанта Шмідта, 16-24, 25,
- вул. Леонтовича, 6, 6б, 6б корп. 9,
- вул. Мечникова, 2-14,
- вул. Новосельського, 14, 16,
- площа Олексіївська, 11, 13,
- вул. Пантелеймонівська, 15, 15а, 50, 52, 54, 60,
- вул. Пушкінська, 75-83,
- вул. Святослава Ріхтера, 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146,
- сквер Старобазарний, 3,
- вул. Старопортофранківська, 5-13,
- вул. Степова, 2/4,
- пров. Товарний, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
- Французький бульвар, 14, 16,
- вул. Чернишевського вул, 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 96-134а,
- пров. Шампанський, 9,
- просп. Шевченка, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б.
Планують повернути світло до 19:00.
Північний РЕМ:
- вул. Гладкова, 78-124, 219-293,
- вул. Республіканська, 194-210, 257-289,
- Хаджибейська дорога, 313,
- вул. Матроська, 2.
Планують повернути світло до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.