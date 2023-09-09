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Тисячі одеситів залишилися без електропостачання: де немає світла

9 вересня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без електропостачання
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 9 вересня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • вул. Адмірала Лазарева, 65-83, 76-90,
  • вул. Армійська, 16, 16/1, 18а,
  • вул. Базарна, 1, 3, 3/8, 4-14, 6 кв. 2,
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
  • вул. Довженка, 5, 5а, 7, 9,
  • бульвар Італійський, 6, 8,
  • вул. Романа Кармена, 8,
  • вул. Лейтенанта Шмідта, 16-24, 25,
  • вул. Леонтовича, 6, 6б, 6б корп. 9,
  • вул. Мечникова, 2-14,
  • вул. Новосельського, 14, 16,
  • площа Олексіївська, 11, 13,
  • вул. Пантелеймонівська, 15, 15а, 50, 52, 54, 60,
  • вул. Пушкінська, 75-83,
  • вул. Святослава Ріхтера, 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146,
  • сквер Старобазарний, 3,
  • вул. Старопортофранківська, 5-13,
  • вул. Степова, 2/4,
  • пров. Товарний, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
  • Французький бульвар, 14, 16,
  • вул. Чернишевського вул, 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 96-134а,
  • пров. Шампанський, 9,
  • просп. Шевченка, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б.

Планують повернути світло до 19:00.

Північний РЕМ:

  • вул. Гладкова, 78-124, 219-293,
  • вул. Республіканська, 194-210, 257-289,
  • Хаджибейська дорога, 313,
  • вул. Матроська, 2.

Планують повернути світло до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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