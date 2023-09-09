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Тысячи одесситов остались без электроснабжения: где нет света

9 сентября 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались без электроснабжения
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 сентября, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • ул. Адмирала Лазарева, 65-83, 76-90,
  • ул. Армейская, 16, 16/1, 18а,
  • ул. Базарная, 1, 3, 3/8, 4-14, 6 кв. 2,
  • пер. Вокзальный, 5, 11, 25,
  • ул. Довженко, 5, 5а, 7, 9,
  • бульвар Итальянский, 6, 8,
  • ул. Романа Кармена, 8,
  • ул. Лейтенанта Шмидта, 16-24, 25,
  • ул. Леонтовича, 6, 6б, 6б корп. 9,
  • ул. Мечникова, 2-14,
  • ул. Новосельского, 14, 16,
  • площадь Алексеевская, 11, 13,
  • ул. Пантелеймоновская, 15, 15а, 50, 52, 54, 60,
  • ул. Пушкинская, 75-83,
  • ул. Святослава Рихтера, 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146,
  • сквер Старобазарный, 3,
  • ул. Старопортофранковская, 5-13,
  • ул. Степная, 2/4,
  • пер. Товарный, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
  • Французский бульвар, 14, 16,
  • ул. Чернышевского ул, 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 96-134а,
  • пер. Шампанский, 9,
  • просп. Шевченко, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б.

Планируют вернуть свет к 19:00.

Северный РЭС:

  • ул. Гладкова, 78-124, 219-293,
  • ул. Республиканская, 194-210, 257-289,
  • Хаджибейская дорога, 313,
  • ул. Матросская, 2.

Планируют вернуть свет к 20:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.

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