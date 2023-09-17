Часть одесситов к вечеру осталось без света

Энергетики работают у щитка. Фото: ДТЭК

Сегодня, 17 сентября, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

пер. 1-й Ползунова, 12а, 19,

пер. 1-й Ступенчатый, 10-18, 11, 11а,

ул. 2-я Ползунова, 1-9, 2-16,

пер. 2-й Ступенчатый, 1-9, 4-8,

ул. Армейская, 10-14/1,

просп. Гагарина, 10, 10а,

ул. Уютная, 2-10, 3-7,

ул. Николая Аркаса, 1-33, 2-54,

ул. Морская, 5, 5/10, 5/11, 8а, 8а корп.80,

ул. Нескучная, 1а, 8, 27-49, 38-50,

ул. Отрадная, 2, 4,

ул. Петра Лещенко, 2-22, 11-103, 88-106,

ул. Северная, 1-9, 6-12, 39а-49, 92-116,

пер. Северный, 33-47,46,

ул. Ученическая, 1а-д, 1е-ж, 1-5, 6-22, 27-55, 55а, 55б,

ул. Уютная, 9,

пер. Черновицкий, 1-19, 2а-20а,

ул. Чумацкая,108, 109, 110,

просп. Шевченко, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

Планируют вернуть свет к 19:00.

Северный РЭС:

пер. 1-й Дунаевский, 1, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6,

пер. 2-й Дунаевский, 1, 2а, 2б, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12а,

пер. 3-й Дунаевский, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16,

ул. Конноармейская, 1, 1а,

пер. Одесский, 3-7,

ул. Наклонная,1-59, 2-50,174,

ул. Шептицкого, 1, 3, 5,

ул. Штилева, 2-118, 25, 25а, 25б, 57,85,87, 87а,

ул. Дунаевского, 1-69, 2-60

Планируют вернуть свет к 22:00.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.