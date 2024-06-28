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Частина одеситів у п'ятницю залишилась без води — адреси

28 червня 2024 13:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення води в Одесі у п'ятницю, 28 червня: адреси
В Одесі відключили водопостачання сьогодні, 28 червня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 28 червня, мешканці Приморського та Київського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання одеситам планують повністю повернути о 20:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Михайла Жука, 5 — 10;
  • Князвська — частково;
  • Ольгіївська — частково;
  • Пастера — частково.
  • Сергія Єфремова, 2, 10, 12, 1а;  
  • Євген Чикаленко, 1 — 28;  
  • Михайла Врубеля, 3 — 28;  
  • Миколи Гумільова 1 — 26;  
  • Левітана., 113, 114, 116а;  
  • Шкільний аеродром, 1а;  
  • просп. Небесної Сотні , 4 — 32;  
    Роботи до 16:00
  • Південна дорога, 2 — 62; 
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова — усі будинки;  
  • Чайкова — усі будинки.  
    Роботи до 20:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

Також ми повідомляли, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів низки водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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