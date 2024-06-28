Відключення води в Одесі у п'ятницю, 28 червня: адреси

Частина одеситів у п'ятницю залишилась без води — адреси
Сьогодні, 28 червня, мешканці Приморського та Київського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання одеситам планують повністю повернути о 20:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Михайла Жука, 5 — 10;
- Князвська — частково;
- Ольгіївська — частково;
- Пастера — частково.
- Сергія Єфремова, 2, 10, 12, 1а;
- Євген Чикаленко, 1 — 28;
- Михайла Врубеля, 3 — 28;
- Миколи Гумільова 1 — 26;
- Левітана., 113, 114, 116а;
- Шкільний аеродром, 1а;
- просп. Небесної Сотні , 4 — 32;
Роботи до 16:00
- Південна дорога, 2 — 62;
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова — усі будинки;
- Чайкова — усі будинки.
Роботи до 20:00
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
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