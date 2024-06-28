Отключение воды в Одессе в пятницу, 28 июня: адреса

В Одессе отключили водоснабжение сегодня, 28 июня. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 28 июня, жители Приморского и Киевского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение одесситам планируется полностью вернуть в 20:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

Михаила Жука, 5 - 10;

Княжеская — частично;

Ольгиевская – частично;

Пастера – частично.

Сергея Ефремова, 2, 10, 12, 1а;

Евгений Чикаленко, 1 — 28;

Михаила Врубеля, 3 — 28;

Николая Гумилева 1 — 26;

Левитана., 113, 114, 116а;

Школьный аэродром, 1а;

просп. Небесной Сотни, 4 — 32;

Работы до 16:00

Южная дорога, 2 — 62;

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая — все дома;

Чайкова – все дома.

Работы до 20:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

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