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Часть одесситов в пятницу осталась без воды — адреса

28 июня 2024 13:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение воды в Одессе в пятницу, 28 июня: адреса
В Одессе отключили водоснабжение сегодня, 28 июня. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 28 июня, жители Приморского и Киевского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение одесситам планируется полностью вернуть в 20:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

  • Михаила Жука, 5 - 10;
  • Княжеская — частично;
  • Ольгиевская – частично;
  • Пастера – частично.
  • Сергея Ефремова, 2, 10, 12, 1а;
  • Евгений Чикаленко, 1 — 28;
  • Михаила Врубеля, 3 — 28;
  • Николая Гумилева 1 — 26;
  • Левитана., 113, 114, 116а;
  • Школьный аэродром, 1а;
  • просп. Небесной Сотни, 4 — 32;
    Работы до 16:00
  • Южная дорога, 2 — 62;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая — все дома;
  • Чайкова – все дома.
    Работы до 20:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Также мы сообщали, что регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

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Новости Одессы
отсутствие воды

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