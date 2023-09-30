Частина одеситів залишилася без світла

Енергетики ДТЕК працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 30 вересня, частина одеситів залишиться без електропостачання. Це пов'язано з необхідністю енергетиків проведення ремонтно-відновлювальних робіт напередодні опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла сьогодні

Центральний РЕМ:

вул. Базарна,

вул. Буніна,

пров. віцеадмірала Жукова,

вул. Грецька,

вул. Єврейська,

пров. Маяковського,

пров. Некрасова,

вул. Преображенська,

вул. Пушкінська,

вул. Рішельєвська,

вул. Софіївська,

вул. Тираспольська,

вул. Троїцька,

вул. Успенська,

пров. Щепний,

вул. Степова.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Північний РЕМ:

вул. Заболотного,

вул. Героїв оборони Одеси,

просп. Добровольського,

вул. Марсельська,

вул. Ростовська,

пров. 1-й Балтський,

пров. 1-й Чорноморський,

вул. Балтська дорога,

пров. Більшовицький,

вул. 8 Березня,

вул. Жевахова,

вул. П.Каришківського.

Планують відновити електропостачання до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.