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Частина одеситів залишилася без світла: перелік адрес

30 вересня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилася без світла
Енергетики ДТЕК працюють на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 вересня, частина одеситів залишиться без електропостачання. Це пов'язано з необхідністю енергетиків проведення ремонтно-відновлювальних робіт напередодні опалювального сезону. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

  • вул. Базарна,
  • вул. Буніна,
  • пров. віцеадмірала Жукова,
  • вул. Грецька,
  • вул. Єврейська,
  • пров. Маяковського,
  • пров. Некрасова,
  • вул. Преображенська,
  • вул. Пушкінська,
  • вул. Рішельєвська,
  • вул. Софіївська,
  • вул. Тираспольська,
  • вул. Троїцька,
  • вул. Успенська,
  • пров. Щепний,
  • вул. Степова.

Планують відновити електропостачання до 19:00. 

Північний РЕМ:

  • вул. Заболотного,
  • вул. Героїв оборони Одеси,
  • просп. Добровольського,
  • вул. Марсельська,
  • вул. Ростовська,
  • пров. 1-й Балтський,
  • пров. 1-й Чорноморський,
  • вул. Балтська дорога,
  • пров. Більшовицький,
  • вул. 8 Березня,
  • вул. Жевахова,
  • вул. П.Каришківського. 

Планують відновити електропостачання до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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