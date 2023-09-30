Частина одеситів залишилася без світла: перелік адрес
Сьогодні, 30 вересня, частина одеситів залишиться без електропостачання. Це пов'язано з необхідністю енергетиків проведення ремонтно-відновлювальних робіт напередодні опалювального сезону.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла сьогодні
Центральний РЕМ:
- вул. Базарна,
- вул. Буніна,
- пров. віцеадмірала Жукова,
- вул. Грецька,
- вул. Єврейська,
- пров. Маяковського,
- пров. Некрасова,
- вул. Преображенська,
- вул. Пушкінська,
- вул. Рішельєвська,
- вул. Софіївська,
- вул. Тираспольська,
- вул. Троїцька,
- вул. Успенська,
- пров. Щепний,
- вул. Степова.
Планують відновити електропостачання до 19:00.
Північний РЕМ:
- вул. Заболотного,
- вул. Героїв оборони Одеси,
- просп. Добровольського,
- вул. Марсельська,
- вул. Ростовська,
- пров. 1-й Балтський,
- пров. 1-й Чорноморський,
- вул. Балтська дорога,
- пров. Більшовицький,
- вул. 8 Березня,
- вул. Жевахова,
- вул. П.Каришківського.
Планують відновити електропостачання до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.