Часть одесситов осталась без света

Энергетики ДТЭК работают на сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 30 сентября, часть одесситов останется без электроснабжения. Это связано с необходимостью энергетиков проведения ремонтно-восстановительных работ в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

ул. Базарная,

ул. Бунина,

пров. вице-адмирала Жукова,

ул. Греческая,

ул. Еврейская,

пер. Маяковского,

пер. Некрасова,

ул. Преображенская,

ул. Пушкинская,

ул. Ришельевская,

ул. Софиевская,

ул. Тираспольская,

ул. Троицкая,

ул. Успенская,

пер. Прививочный,

ул. Степовая.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Северный РЭС:

ул. Заболотного,

ул. Героев обороны Одессы,

просп. Добровольского,

ул. Марсельская,

ул. Ростовская,

пров. 1-й Балтский,

пров. 1-й Черноморский,

ул. Балтская дорога,

пер. Большевистский,

ул. 8 марта,

ул. Жевахова,

ул. П. Каришкивского.

Планируется возобновить электроснабжение до 20:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.