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Частина одеситів залишилася без води — адреси

27 листопада 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилася без води — адреси
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 27 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 17:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Космонавтів, 4-10;
  • вул. Академіка Філатова, 18-58/2;
  • вул. Малиновського, 1-49;
  • вул. Лузанівська, 59.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Більше про комуналку

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

 

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