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Часть одесситов осталась без воды — адреса

27 ноября 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов осталась без воды — адреса
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 27 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Космонавтов, 4-10;
  • ул. Академика Филатова, 18-58/2;
  • ул. Малиновского, 1-49;
  • ул. Лузановская, 59.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Больше о коммуналке

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

 

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