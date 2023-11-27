Часть одесситов осталась без воды — адреса

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 27 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Космонавтов, 4-10;

ул. Академика Филатова, 18-58/2;

ул. Малиновского, 1-49;

ул. Лузановская, 59.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

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Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.