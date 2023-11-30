Частина одеситів залишилася без води — адреси

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 30 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 17:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Люстдорфська дорога, 13 (котельна);

вул. Грецька — усі будинки;

вул. Буніна — усі будинки;

вул. Канатна — усі будинки;

пров. Сабанський — усі будинки;

вул. Маразліївська — усі будинки;

вул. Улітіна — усі будинки;

вул. Магістральна — усі будинки;

вул. Крайня — усі будинки;

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

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