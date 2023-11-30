Часть одесситов осталась без воды — адреса
Сегодня, 30 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Люстдорфская дорога, 13 (котельная);
- ул. Греческий — все дома;
- ул. Бунина — все дома;
- ул. Канатная — все дома;
- пров. Сабанский — все дома;
- ул. Маразлиевская — все дома;
- ул. Улитина — все дома;
- ул. Магистральная — все дома;
- ул. Крайняя — все дома;
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
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Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.
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