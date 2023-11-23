Частина одеситів залишилася без води — адреси бюветів
Сьогодні, 23 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду мешканцям Пересипського та Хаджибейського районів планують повернути до 17:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- просп. Добровольського, 70, 72, 74, 76;
- вул. Улітіна — усі будинки;
- вул. Героїв оборони Одеси, 48-58 парні будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети у Пересипському районі
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Бювети у Хаджибейському районі
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Інглезі, 1ю.
Нагадаємо, у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.
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