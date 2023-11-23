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Частина одеситів залишилася без води — адреси бюветів

23 листопада 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилася без води — адреси бюветів
Відсутність води у крані. Фото: Слово і діло
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 23 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду мешканцям Пересипського та Хаджибейського районів планують повернути до 17:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • просп. Добровольського, 70, 72, 74, 76;
  • вул. Улітіна — усі будинки;
  • вул. Героїв оборони Одеси, 48-58 парні будинки. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети у Пересипському районі

  • Кримська, 71ю;   
  • Курорт Куяльник, 4ю.   

Бювети у Хаджибейському районі

  • Космонавтів, 15ю;   
  • ​Михайлівська площа, 19ю;   
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;   
  • ​Інглезі, 1ю.    

Нагадаємо, у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

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