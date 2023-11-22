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Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води (адреси)

22 листопада 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води (адреси)
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відучора, 21 листопада, деякі одесити залишилися без водопостачання через аварійні ремонтні роботи на мережах. Воду містянам планують сьогодні до 15:00, якщо не виникне додаткових ускладнень.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. 10-я лінія (Котовського) — усі будинки;
  • з 10 по 14 Суворівську Лінію — усі будинки;
  • вул. Героїв Оборони Одеси, 48-58 парні будинки;
  • вул. Героїв Оборони Одеси, 48-58 парні будинки;
  • вул. Капітана Кузнецова, 93-101 непарні будинки;
  • вул. Лесі Українки, 41-49 непарні будинки

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

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