Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води (адреси)

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Відучора, 21 листопада, деякі одесити залишилися без водопостачання через аварійні ремонтні роботи на мережах. Воду містянам планують сьогодні до 15:00, якщо не виникне додаткових ускладнень.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. 10-я лінія (Котовського) — усі будинки;

з 10 по 14 Суворівську Лінію — усі будинки;

вул. Героїв Оборони Одеси, 48-58 парні будинки;

вул. Героїв Оборони Одеси, 48-58 парні будинки;

вул. Капітана Кузнецова, 93-101 непарні будинки;

вул. Лесі Українки, 41-49 непарні будинки

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.