Тысячи одесситов остались сегодня без воды (адреса)

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Со вчерашнего дня, 21 ноября, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ на сетях. Воду горожанам планируют сегодня к 15:00, если не возникнет дополнительных осложнений.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. 10-я линия (Котовского) — все дома;

с 10 по 14 Суворовскую Линию — все дома;

ул. Героев Обороны Одессы, 48-58 парных домов;

ул. Героев Обороны Одессы, 48-58 парных домов;

ул. Капитана Кузнецова, 93-101 нечетные дома;

ул. Леси Украинки, 41-49 нечетные дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.