Тысячи одесситов остались сегодня без воды (адреса)
Со вчерашнего дня, 21 ноября, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ на сетях. Воду горожанам планируют сегодня к 15:00, если не возникнет дополнительных осложнений.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. 10-я линия (Котовского) — все дома;
- с 10 по 14 Суворовскую Линию — все дома;
- ул. Героев Обороны Одессы, 48-58 парных домов;
- ул. Героев Обороны Одессы, 48-58 парных домов;
- ул. Капитана Кузнецова, 93-101 нечетные дома;
- ул. Леси Украинки, 41-49 нечетные дома
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
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