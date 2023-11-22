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Тысячи одесситов остались сегодня без воды (адреса)

22 ноября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались сегодня без воды (адреса)
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Со вчерашнего дня, 21 ноября, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ на сетях. Воду горожанам планируют сегодня к 15:00, если не возникнет дополнительных осложнений.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. 10-я линия (Котовского) — все дома;
  • с 10 по 14 Суворовскую Линию — все дома;
  • ул. Героев Обороны Одессы, 48-58 парных домов;
  • ул. Героев Обороны Одессы, 48-58 парных домов;
  • ул. Капитана Кузнецова, 93-101 нечетные дома;
  • ул. Леси Украинки, 41-49 нечетные дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

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