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Часть одесситов осталась без воды — адреса бюветов

23 ноября 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов осталась без воды — адреса бюветов
Отсутствие воды в кране. Фото: Слово и дело
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 23 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям Пересыпского и Хаджибейского районов планируют вернуть до 17:00, однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • просп. Добровольского, 70, 72, 74, 76;
  • ул. Улитина — все дома;
  • ул. Героев обороны Одессы, 48-58 парные дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Пересыпском районе

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Бюветы в Хаджибейском районе

  • Космонавтов, 15ю;
  • ‚Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;
  • ​ Инглези, 1ю.

Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

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