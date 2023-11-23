Часть одесситов осталась без воды — адреса бюветов

Отсутствие воды в кране. Фото: Слово и дело

Сегодня, 23 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям Пересыпского и Хаджибейского районов планируют вернуть до 17:00, однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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просп. Добровольского, 70, 72, 74, 76;

ул. Улитина — все дома;

ул. Героев обороны Одессы, 48-58 парные дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Пересыпском районе

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Бюветы в Хаджибейском районе

Космонавтов, 15ю;

‚Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;

​ Инглези, 1ю.

Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.