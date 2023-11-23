Часть одесситов осталась без воды — адреса бюветов
Сегодня, 23 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям Пересыпского и Хаджибейского районов планируют вернуть до 17:00, однако время может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- просп. Добровольского, 70, 72, 74, 76;
- ул. Улитина — все дома;
- ул. Героев обороны Одессы, 48-58 парные дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Пересыпском районе
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Бюветы в Хаджибейском районе
- Космонавтов, 15ю;
- ‚Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Инглези, 1ю.
Напомним, в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено законом право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
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