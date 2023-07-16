Частина вулиць Одеси залишилася без води

Одеситка набирає воду. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні частина Хаджибейського району міста залишилась без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи на деяких вулицях.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:

вул. Степова,

вул. Михайлівська,

вул. Мельницька,

Інтернаціональний провулок.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 15:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Бювети у Хаджибейському районі

Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Одесити мають отримувати платіжки зі старими цінами.