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Частина одеситів залишилася без води: де саме

16 липня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина вулиць Одеси залишилася без води
Одеситка набирає воду. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні частина Хаджибейського району міста залишилась без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи на деяких вулицях.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими  адресами: 

  • вул. Степова,
  • вул. Михайлівська,
  • вул. Мельницька,
  • Інтернаціональний провулок.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 15:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Бювети у Хаджибейському районі

  • Космонавтів, 15ю;  
  • ​Михайлівська площа, 19ю;  
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;  
  • ​Дальницька, 25ю;  
  • ​Інглезі, 1ю.   

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Одесити мають отримувати платіжки зі старими цінами.

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