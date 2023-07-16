Частина вулиць Одеси залишилася без води

Частина одеситів залишилася без води: де саме
Сьогодні частина Хаджибейського району міста залишилась без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи на деяких вулицях.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:
- вул. Степова,
- вул. Михайлівська,
- вул. Мельницька,
- Інтернаціональний провулок.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 15:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Бювети у Хаджибейському районі
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Одесити мають отримувати платіжки зі старими цінами.