Часть улиц Одессы осталась без воды

Часть одесситов осталась без воды: где именно
Сегодня часть Хаджибейского района города осталась без воды . Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ на некоторых улицах.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:
- ул. Степная,
- ул. Михайловская,
- ул. Мельницкая,
- Интернациональный переулок.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 15:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Бюветы в Хаджибейском районе
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. Одесситы должны получать платежки по старым ценам.