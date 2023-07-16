Часть улиц Одессы осталась без воды

Одесситка набирает воду. Фото: Новости.

Сегодня часть Хаджибейского района города осталась без воды . Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ на некоторых улицах.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

ул. Степная,

ул. Михайловская,

ул. Мельницкая,

Интернациональный переулок.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 15:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Бюветы в Хаджибейском районе

Космонавтов, 15ю;

Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;

Дальницкая, 25ю;

​Инглези, 1ю.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. Одесситы должны получать платежки по старым ценам.