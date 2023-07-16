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Часть одесситов осталась без воды: где именно

16 июля 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть улиц Одессы осталась без воды
Одесситка набирает воду. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня часть Хаджибейского района города осталась без воды . Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ на некоторых улицах.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

  • ул. Степная,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Мельницкая,
  • Интернациональный переулок.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 15:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Бюветы в Хаджибейском районе

  • Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;
  • Дальницкая, 25ю;
  • ​Инглези, 1ю.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. Одесситы должны получать платежки по старым ценам.

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