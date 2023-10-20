Частина одеситів залишилася без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 20 жовтня, декілька сотень одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 16:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Генерала Бочарова, 30;

вул. Академіка Корольова, 72, 74а, 74б;

вул. Ільфа і Петрова, 21-31;

просп. Академіка Глушка, 13-25.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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