Часть одесситов осталась без воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay

Сегодня, 20 октября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Генерала Бочарова, 30;

ул. Академика Королева, 72, 74а, 74б;

ул. Ильфа и Петрова, 21–31;

просп. Академика Глушко, 13-25.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

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