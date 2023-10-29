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Частина одеситів залишаться без води (перелік адрес)

29 жовтня 2023 12:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Частина одеситів залишаться без води (перелік адрес)
Чоловік перевіряє, чи є вода у крані. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 29 жовтня, деякі одесити залишаться без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 16:00, проте час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт планується обмеження водопостачання", — йдеться у повідомленні. 

Де не буде води

До 15:00 буде відсутнє водопостачання: 

  • вулиця Жаботинського — усі будинки;
  • вулиця Івана Франка — усі будинки;
  • вулиця Бригадна — усі будинки;
  • вулиця Шклярука — усі будинки.

До 16:00 буде відсутнє водопостачання: 

  • вулиця Відрадна — усі будинки;
  • вулиця Героїв Крут — усі будинки;
  • вулиця Варненська — усі будинки;
  • вулиця Академіка Філатова — усі будинки.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. 

Телефон для довідок (цілодобово):   

  • 0-800-307-505;   
  • 048-705-55-05;   
  • 068-905-55-05;   
  • 066-905-55-05;   
  • 093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Також ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

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