Частина одеситів залишаться без води (перелік адрес)

Чоловік перевіряє, чи є вода у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 29 жовтня, деякі одесити залишаться без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 16:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт планується обмеження водопостачання", — йдеться у повідомленні.

Де не буде води

До 15:00 буде відсутнє водопостачання:

вулиця Жаботинського — усі будинки;

вулиця Івана Франка — усі будинки;

вулиця Бригадна — усі будинки;

вулиця Шклярука — усі будинки.

До 16:00 буде відсутнє водопостачання:

вулиця Відрадна — усі будинки;

вулиця Героїв Крут — усі будинки;

вулиця Варненська — усі будинки;

вулиця Академіка Філатова — усі будинки.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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