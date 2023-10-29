Частина одеситів залишаться без води (перелік адрес)
Сьогодні, 29 жовтня, деякі одесити залишаться без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 16:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт планується обмеження водопостачання", — йдеться у повідомленні.
Де не буде води
До 15:00 буде відсутнє водопостачання:
- вулиця Жаботинського — усі будинки;
- вулиця Івана Франка — усі будинки;
- вулиця Бригадна — усі будинки;
- вулиця Шклярука — усі будинки.
До 16:00 буде відсутнє водопостачання:
- вулиця Відрадна — усі будинки;
- вулиця Героїв Крут — усі будинки;
- вулиця Варненська — усі будинки;
- вулиця Академіка Філатова — усі будинки.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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