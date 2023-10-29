Часть одесситов останутся без воды (список адресов)

Мужчина проверяет, есть ли вода в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 29 октября, некоторые одесситы останутся без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города и области, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

К 15:00 будет отсутствовать водоснабжение:

улица Жаботинского — все дома;

улица Ивана Франко — все дома;

улица Бригадная — все дома;

улица Шклярука — все дома.

К 16:00 будет отсутствовать водоснабжение:

улица Отрадная — все дома;

улица Героев Крут — все дома;

улица Варненская — все дома;

улица Академика Филатова — все дома.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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