Часть одесситов останутся без воды (список адресов)
Сегодня, 29 октября, некоторые одесситы останутся без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города и области, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения", — говорится в сообщении.
Где не будет воды
К 15:00 будет отсутствовать водоснабжение:
- улица Жаботинского — все дома;
- улица Ивана Франко — все дома;
- улица Бригадная — все дома;
- улица Шклярука — все дома.
К 16:00 будет отсутствовать водоснабжение:
- улица Отрадная — все дома;
- улица Героев Крут — все дома;
- улица Варненская — все дома;
- улица Академика Филатова — все дома.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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