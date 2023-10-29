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Часть одесситов останутся без воды (список адресов)

29 октября 2023 12:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Часть одесситов останутся без воды (список адресов)
Мужчина проверяет, есть ли вода в кране. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 29 октября, некоторые одесситы останутся без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города и области, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

К 15:00 будет отсутствовать водоснабжение:

  • улица Жаботинского — все дома;
  • улица Ивана Франко — все дома;
  • улица Бригадная — все дома;
  • улица Шклярука — все дома.

К 16:00 будет отсутствовать водоснабжение:

  • улица Отрадная — все дома;
  • улица Героев Крут — все дома;
  • улица Варненская — все дома;
  • улица Академика Филатова — все дома.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида пособия одновременно.

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