Одесити залишилися без води

Централізоване водопостачання. Фото: pixabay

Сьогодні, 9 липня, частина одеситів залишилася без води. У Пересипському районі міста тривають планово-аварійні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу до 16:00 припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

на вулиці Чорноморського козацтва, 2-116,

на вулиці Отамана Головатого, 50-68,

на Миколаївській дорозі, 187-209.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.

Також нещодавнє підвищення тарифу на електричну енергію для населення не здатне збалансувати ринок. Експерти застерігають, що ціни можуть зрости ще більше, а субсидії отримуватимуть лише кілька категорій громадян.