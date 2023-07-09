Одесситы остались без воды

Централизованное водоснабжение. Фото: pixabay

Сегодня, 9 июля, часть одесситов осталась без воды. В Пересыпском районе города продолжаются планово-аварийные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода до 16:00 прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

на улице Черноморского казачества, 2-116,

на улице Атамана Головатого, 50-68,

на Николаевской дороге, 187–209.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду.

Также недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для населения не способно сбалансировать рынок. Эксперты предостерегают, что цены могут вырасти еще больше, а субсидии будут получать всего несколько категорий граждан.