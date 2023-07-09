Одесситы остались без воды

Часть одесситов осталась без воды: в чем причина
Сегодня, 9 июля, часть одесситов осталась без воды. В Пересыпском районе города продолжаются планово-аварийные работы.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода до 16:00 прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- на улице Черноморского казачества, 2-116,
- на улице Атамана Головатого, 50-68,
- на Николаевской дороге, 187–209.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду.
Также недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для населения не способно сбалансировать рынок. Эксперты предостерегают, что цены могут вырасти еще больше, а субсидии будут получать всего несколько категорий граждан.