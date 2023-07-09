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Часть одесситов осталась без воды: в чем причина

9 июля 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы остались без воды
Централизованное водоснабжение. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 июля, часть одесситов осталась без воды. В Пересыпском районе города продолжаются планово-аварийные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода до 16:00 прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • на улице Черноморского казачества, 2-116,
  • на улице Атамана Головатого, 50-68,
  • на Николаевской дороге, 187–209.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду.

Также недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для населения не способно сбалансировать рынок. Эксперты предостерегают, что цены могут вырасти еще больше, а субсидии будут получать всего несколько категорий граждан.

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