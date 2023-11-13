Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Частина одеситів залишилася до вечора без води arrow

Частина одеситів залишилася до вечора без води

13 листопада 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилася до вечора без води
Відсутність води у крані. Фото: Інфоксводоканал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 13 листопада, декілька сотень одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до вечора, проте час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

  • вул. Червоних Зорь — усі будинки;
  • пров. Ванний — усі будинки; 
  • пров. Приморський — усі будинки. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні частина громадян, яким виплачують житлово-комунальні субсидії, отримають удвічі більші суми допомоги. Уряд вирішив підвищити граничний ліміт субсидії на поточний опалювальний сезон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі