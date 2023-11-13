Частина одеситів залишилася до вечора без води
Сьогодні, 13 листопада, декілька сотень одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до вечора, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Червоних Зорь — усі будинки;
- пров. Ванний — усі будинки;
- пров. Приморський — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, в Україні частина громадян, яким виплачують житлово-комунальні субсидії, отримають удвічі більші суми допомоги. Уряд вирішив підвищити граничний ліміт субсидії на поточний опалювальний сезон.
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