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Часть одесситов осталась до вечера без воды

13 ноября 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов осталась до вечера без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: Инфоксводоканал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 13 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Красных Звезд — все дома;
  • пров. Ванная — все дома;
  • пров. Приморский — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине часть граждан, которым выплачивают жилищно-коммунальные субсидии, получат вдвое большую сумму помощи. Правительство решило повысить предельный лимит субсидии на текущий отопительный сезон.

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