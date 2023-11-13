Часть одесситов осталась до вечера без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: Инфоксводоканал

Сегодня, 13 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Красных Звезд — все дома;

пров. Ванная — все дома;

пров. Приморский — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине часть граждан, которым выплачивают жилищно-коммунальные субсидии, получат вдвое большую сумму помощи. Правительство решило повысить предельный лимит субсидии на текущий отопительный сезон.