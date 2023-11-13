Часть одесситов осталась до вечера без воды
Сегодня, 13 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Красных Звезд — все дома;
- пров. Ванная — все дома;
- пров. Приморский — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине часть граждан, которым выплачивают жилищно-коммунальные субсидии, получат вдвое большую сумму помощи. Правительство решило повысить предельный лимит субсидии на текущий отопительный сезон.
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