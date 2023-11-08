Частина одеситів залишилася до вечора без води (адреси)

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 8 листопада, декілька сотень одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до вечора, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

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вул. 7-а Пересипська, 7а;

пров. Плигуна — усі будинки;

пров. Кравцова — усі будинки;

вул. Отамана Головатого — усі будинки;

вул. Отамана Чепіги — усі будинки;

вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;

вул. Фонтанська, 51-55.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога сягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.