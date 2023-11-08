Частина одеситів залишилася до вечора без води (адреси)
Сьогодні, 8 листопада, декілька сотень одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до вечора, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Чикаленка — усі будинки;
- вул. 7-а Пересипська, 7а;
- пров. Плигуна — усі будинки;
- пров. Кравцова — усі будинки;
- вул. Отамана Головатого — усі будинки;
- вул. Отамана Чепіги — усі будинки;
- вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;
- вул. Фонтанська, 51-55.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Цікаво про комуналку
У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога сягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.
Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.
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