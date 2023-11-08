Часть одесситов осталась до вечера без воды (адреса)
Сегодня, 8 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Чикаленко — все дома;
- ул. 7-я Пересыпская, 7а;
- пер. Плигуна — все дома;
- пер. Кравцова — все дома;
- ул. Атамана Головатого — все дома;
- ул. Атамана Чепиги — все дома;
- ул. Черноморского казачества — все дома;
- ул. Фонтанская, 51-55.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Интересно о коммуналке
В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .
Читайте Новини.LIVE!