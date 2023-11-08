Часть одесситов осталась до вечера без воды (адреса)

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 8 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Чикаленко — все дома;

ул. 7-я Пересыпская, 7а;

пер. Плигуна — все дома;

пер. Кравцова — все дома;

ул. Атамана Головатого — все дома;

ул. Атамана Чепиги — все дома;

ул. Черноморского казачества — все дома;

ул. Фонтанская, 51-55.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .