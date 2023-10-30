Частина одеситів залишилася до вечора води

Частина одеситів залишилася до вечора без води (адреси)
Сьогодні, 30 жовтня, декілька сотень одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 17:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Івана Франка, 45, 45б;
- вул. Авіаційна, 3-58;
- пров. Квітковий — усі будинки;
- вул. Цегельно-заводська — усі будинки;
- пров. Овражний — усі будинки;
- вул. Кропивницького — усі будинки;
- вул. Багрицького, 1-16;
- вул. Бреуса, 1-11;
- пров. Хвойний — усі будинки;
- вул. Купріна, 1-10;
- вул. Фонтанська дорога, 58-135;
- вул. Рєпіна — усі будинки;
- вул. Баштанна, 1-11.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Цікаво про комуналку
Нагадаємо, вартість централізованого водопостачання та водовідведення у листопаді не зазначає змін, проте НКРЕКП кілька разів планувала підвищити тарифи.
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