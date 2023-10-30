Частина одеситів залишилася до вечора води

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 30 жовтня, декілька сотень одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 17:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Івана Франка, 45, 45б;

вул. Авіаційна, 3-58;

пров. Квітковий — усі будинки;

вул. Цегельно-заводська — усі будинки;

пров. Овражний — усі будинки;

вул. Кропивницького — усі будинки;

вул. Багрицького, 1-16;

вул. Бреуса, 1-11;

пров. Хвойний — усі будинки;

вул. Купріна, 1-10;

вул. Фонтанська дорога, 58-135;

вул. Рєпіна — усі будинки;

вул. Баштанна, 1-11.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Нагадаємо, вартість централізованого водопостачання та водовідведення у листопаді не зазначає змін, проте НКРЕКП кілька разів планувала підвищити тарифи.

Також ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.