Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Часть одесситов осталась до вечера без воды (адреса) arrow

Часть одесситов осталась до вечера без воды (адреса)

30 октября 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов осталась до вечера воды
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 30 октября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

  • ул. Ивана Франко, 45, 45б;
  • ул. Авиационная, 3-58;
  • пер. Цветочный — все дома;
  • ул. Кирпично-заводская — все дома;
  • пер. Овражный — все дома;
  • ул. Кропивницкого — все дома;
  • ул. Багрицкого, 1-16;
  • ул. Бреуса, 1-11;
  • пер. Хвойный — все дома;
  • ул. Куприна, 1-10;
  • ул. Фонтанская дорога, 58-135;
  • ул. Репина — все дома;
  • ул. Баштанна, 1-11.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода в ноябре не указывает на изменения, однако НКРЭКУ несколько раз планировала повысить тарифы.

Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида пособия одновременно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме