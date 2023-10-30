Часть одесситов осталась до вечера воды

Часть одесситов осталась до вечера без воды (адреса)
Сегодня, 30 октября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Ивана Франко, 45, 45б;
- ул. Авиационная, 3-58;
- пер. Цветочный — все дома;
- ул. Кирпично-заводская — все дома;
- пер. Овражный — все дома;
- ул. Кропивницкого — все дома;
- ул. Багрицкого, 1-16;
- ул. Бреуса, 1-11;
- пер. Хвойный — все дома;
- ул. Куприна, 1-10;
- ул. Фонтанская дорога, 58-135;
- ул. Репина — все дома;
- ул. Баштанна, 1-11.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Интересно о коммуналке
Напомним, стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода в ноябре не указывает на изменения, однако НКРЭКУ несколько раз планировала повысить тарифы.
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