Часть одесситов осталась до вечера воды

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 30 октября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Ивана Франко, 45, 45б;

ул. Авиационная, 3-58;

пер. Цветочный — все дома;

ул. Кирпично-заводская — все дома;

пер. Овражный — все дома;

ул. Кропивницкого — все дома;

ул. Багрицкого, 1-16;

ул. Бреуса, 1-11;

пер. Хвойный — все дома;

ул. Куприна, 1-10;

ул. Фонтанская дорога, 58-135;

ул. Репина — все дома;

ул. Баштанна, 1-11.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода в ноябре не указывает на изменения, однако НКРЭКУ несколько раз планировала повысить тарифы.

Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида пособия одновременно.