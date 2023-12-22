Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла

Енергетики на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 22 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:

вул. Хуторська, 15-43,

вул. Ак. Панкратової, 1-31,

вул. Кругова, 10-58,

вул. Хавкіна, 1-31,

вул. Хуторська, 45-71,

вул. Геологічна, 9, 23.

вул. Степова, 1-31,

пров. 2-5й Деревообробний, 1-147,

вул. Хімічна, 200-216,

вул. Теплична 3Б,4А,

вул. Промислова 127-195,

пров. Промисловий, 1-38,

вул. Агрономічна, 3-21,

вул. Проценка, 1-26,

вул. С. Ядова, 8-14, 20, 49,

вул. Соціальна, 12,

вул. Шилова, 1-27,

пров. 1-й Ювілейний, 1-6,

пров. 2-й Ювілейний, 8А,14.

Центральний РЕМ:

вул. Тираспольська, 2-8,

вул. Бреуса, 4-35,

вул. Кристалівського, 1А, 3, 26,

вул. Скворцова, 24-51,

пров. Фруктовий, 1-9,

вул. Зелена, 1-42,

вул. Авіаційна, 38-58,

пров. Пілотний, 1-9,

пров. Фруктовий, 11,

вул. Зелена, 11,

вул. Балківська, 123, 126.

Південний РЕМ:

вул. Горіхова, 68-194,

вул. Довга, 45-121Б,

Люстдорфська дор., 179-209,

вул. Писарева, 1-28,

вул. Псковська, 8-19,

вул. Рівності, 196,

вул. Тімірязєва, 15-66,

пров. 1-й Тепличний, 2, 2А,

пров. 2-й Сирітський, 4,

пров. 2-й Тепличний, 2-10,

пров. Лінійний, 1-3, 4, 6,

пров. Люстдорфський, 1-9,

пров. Псковський, 1-14,

пров. Тепличний, 1,

пров. Чорноморський, 3,5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі шахраї створили фейковий чат-бот ДТЕК. Відомо, що схема працює через отримання персональних даних від користувачів.

Також ми писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.