Часть одесситов остались без электроснабжения — где нет света

Энергетики на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 22 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Северный РЭС:

ул. Хуторская, 15-43,

ул. Ак. Панкратовой, 1-31,

ул. Круговая, 10-58,

ул. Ховкина, 1-31,

ул. Хуторская, 45-71,

ул. Геологическая, 9, 23.

ул. Степовая, 1-31,

пер. 2-5й Деревообрабатывающий, 1-147,

ул. Химическая, 200-216,

ул. Тепличная 3Б,4А,

ул. Промышленная 127-195,

пер. Промышленный, 1-38,

ул. Агрономическая, 3-21,

ул. Проценко, 1-26,

ул. С. Ядова, 8-14, 20, 49,

ул. Социальная, 12,

ул. Шилова, 1-27,

пер. 1-й Юбилейный, 1-6,

пер. 2-й Юбилейный, 8А,14.

Центральный РЭС:

ул. Тираспольская, 2-8,

ул. Бреуса, 4-35,

ул. Кристаловского, 1А, 3, 26,

ул. Скворцова, 24-51,

пер. Фруктовая, 1-9,

ул. Зеленая, 1-42,

ул. Авиационная, 38-58,

пер. Пилотный, 1-9,

пер. Фруктовый, 11,

ул. Зеленая, 11,

ул. Балковская, 123, 126.

Южный РЭС:

ул. Ореховая, 68-194,

ул. Долгая, 45-121Б,

Люстдорфская взр., 179-209,

ул. Писарева, 1-28,

ул. Псковская, 8-19,

ул. Равенства, 196,

ул. Тимирязева, 15-66,

пер. 1-й Тепличный, 2, 2А,

пер. 2-й Сиротский, 4,

пер. 2-й Тепличный, 2-10,

пер. Линейный, 1-3, 4, 6,

пер. Люстдорфский, 1-9,

пер. Псковский, 1-14,

пер. Тепличный, 1,

пер. Черноморский, 3,5.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе мошенники создали фейковый чат-бот ДТЭК. Известно, что схема работает по получению персональных данных от пользователей.

Также мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго во время отопительного сезона.