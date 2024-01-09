Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 9 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Центральний РЕМ:

Колонтаївська, 19,2,

О. Кутузакія, 11,

Сєрова, 30-38,

Грецька, 7,14,

Дерибасівська, 5,

Пушкінська, 7.

Північний РЕМ:

Хуторська, 15-105,

пров. Л. Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18-43,

1-а Сортувальна, 24-44,

Котляревського, 1-23,

Ак. Панкратової, 1-61,

Хавкіна, 1-51,

Кругова, 1-58,

пров. Цементний, 1-17,

Лузанівська, 5-104,

Миколаївська дор., 265-295,

Червона, 5-15,

Геологічна, 9-23,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

просп. Небесної Сотні, 3а/корп. 1-9.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, український уряд продовжив дію покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів (ПСО) на електричну енергію до травня 2024 року. Таким чином, тарифи на світло не переглядатимуть ще чотири місяці.

Також ми повідомляли, що з 1 першого січня в Україні не підвищили тарифи на комунальні послуги, однак лише до кінця опалювального сезону. Отже, уже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.