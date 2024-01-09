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Часть одесситов остались без электроснабжения — где нет света

9 января 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов остались без электроснабжения — где нет света
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • Колонтаевская, 19,2,
  • О. Кутузакия, 11,
  • Серова, 30-38,
  • Греческая, 7,14,
  • Дерибасовская, 5,
  • Пушкинская, 7.

Северный РЭС:

  • Хуторская, 15-105,
  • пер. Л. Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43,
  • 1-я Сортировочная, 24-44,
  • Котляревского, 1-23,
  • Ак. Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51,
  • Круговая, 1-58,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Лузановская, 5-104,
  • Николаевская дор., 265-295,
  • Красная, 5-15,
  • Геологическая, 9-23,
  • Степовая, 1-31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Южный РЭС:

  • просп. Небесной сотни, 3а/корп. 1-9.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинское правительство продлило возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов (ПСО) на электрическую энергию до мая 2024 года. Таким образом, тарифы на свет не будут просматриваться еще четыре месяца.

Также мы сообщали, что с 1-го января в Украине не повысили тарифы на коммунальные услуги, однако лишь до конца отопительного сезона. Так что уже с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

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